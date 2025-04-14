Первый Центр экологической культуры открылся в Новокузнецке. Он может принимать на переработку более 20 фракций вторсырья. На площадке для горожан будут проводить экскурсии и мастер-классы.

«К появлению первого экоцентра волонтеры Новокузнецка шли не один год. В городе неоднократно проводили акции по раздельному сбору. Благодаря поддержке экспертов и ответственного бизнеса теперь в городе появилось и стационарное экокультурное пространство. Это еще один шаг к более устойчивому развитию города. Центр станет площадкой для обмена знаниями и опытом, вдохновит людей на экологически ответственное потребление и объединит активистов», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Официальное открытие центра состоялось в рамках старта общероссийских дней защиты от экологической опасности в Новокузнецке. В мероприятии приняли участие представители администрации города, городского Совета народных депутатов, Общественной палаты Кемеровской области и Центра социальных программ РУСАЛа, а также педагоги и школьники — активные участники экопроектов команды «ГАЗОН».

Для участников мероприятия провели обзорную экскурсию по экоцентру. Им продемонстрировали экспозицию с оборудованием по переработке пластика и стекла и пунктом приема вторсырья. Все желающие поучаствовали в мастер-классе по созданию арт-объекта из сломанных игрушек. Его провела студия «Вдохновляй».

«Посетители экоцентра смогут погрузиться в тему переработки отходов во время познавательных экскурсий, создать уникальный сувенир из отходов на экологических мастер-классах, а также сдать на переработку более 20 фракций вторсырья. В рамках проекта предусмотрены бесплатные мероприятия для детей из детских домов и малообеспеченных семей, а также для экологов», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Проект реализует команда Центра устойчивого развития «ГАЗОН» совместно с Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов в рамках грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Центр экологической культуры расположен по адресу: ул. Циолковского, 48.