Цех по переработке стеклобоя мощностью 21,9 тысячи тонн в год заработал во Владимире

Владимирский стекольный завод «Символ» открыл цех по переработке стеклобоя мощностью 21,9 тысячи тонн в год. Новая производственная линия стала частью масштабной программы модернизации завода. Директор по развитию экономики замкнутого цикла Российского экологического оператора Игорь Забралов побывал на открытии нового объекта.

«Этот проект наглядно показывает, как может работать экономика замкнутого цикла: отход превращается в полноценный ресурс. Мы видим здесь не только технологическое решение, но и пример импортонезависимого, устойчивого производства. Использование российского оборудования, развитие инфраструктуры переработки и повышение доли вторичного сырья — все это способствует достижению национальных целей в сфере экологии и ресурсосбережения», — отметил Игорь Забралов.

Цех спроектировала российская компания. Он оснащен отечественным оборудованием и работает на российском программном обеспечении. Производственная мощность — восемь тонн в час с возможностью увеличения вдвое. Инвестиции в проект — 484 млн рублей.

Цех перерабатывает стеклобой по полной технологической цепочке: от дробления и сушки до отделения примесей и сортировки по цветам. Полученное сырье используется в производстве стеклотары, утеплителей, минеральной ваты и дорожной разметки. Благодаря проекту предприятие сможет значительно снизить долю первичного сырья и повысить эффективность переработки.