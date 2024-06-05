ЦБ РФ зарегистрировал 2 выпуска облигаций РЭО

Банк России принял решение о государственной регистрации 2 выпусков ценных бумаг Российского экологического оператора. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 1,845 млрд рублей, будут направлены на финансирование создания двух объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Дагестан.

«Банк России 3 июня 2024 года зарегистрировал 2 выпуска облигаций РЭО. Ранее Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование двух современных объектов размещения в Дагестане в размере 1,845 млрд рублей. Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание этих объектов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Для финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 1,845 млрд рублей.

«РЭО использует меру поддержки, утвержденную правительством РФ — предоставление льготных займов за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Благодаря субсидированию части купонного дохода облигаций удается замедлить рост тарифов», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Объекты размещения войдут в состав современных комплексов по обращению с отходами (КПО), на которых будет осуществляться обработка, утилизация полезных фракций, а также захоронение так называемых «хвостов», которые не пригодны для переработки. Все объекты создаются в соответствии с заключенными концессионными соглашениями. КПО строятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана.