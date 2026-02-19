Три региональных оператора признаны экономически устойчивыми

На сегодня регоператоры, оказывающие услуги по обращению с отходами в трех субъектах, получили банковские гарантии. Это говорит об экономической устойчивости компаний. Информацию озвучил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.

Банковские гарантии получили региональные операторы в следующих субъектах: Иркутская область (ООО «СРО ТКО»), Республика Мордовия (ООО «Ремондис Саранск»), Амурская область (ООО «СПЕЦЭКОМАШ»).

«На текущий момент банковские гарантии отсутствуют в 12 субъектах у 11 региональных операторов. Коллегам необходимо ускорить работу, потому что отсутствие банковских гарантий свидетельствует о низкой экономической устойчивости и может стать причиной лишения компаний статуса регоператора», — сказал Денис Буцаев.

«На еженедельных штабах мы обговариваем эти моменты и постоянно отслеживаем, чтобы работа без гарантий была исключена. Требуем от регоператоров оперативно готовить необходимую документацию и направлять ее в банки», — добавили в пресс-службе РЭО.