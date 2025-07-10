Три региональных оператора приступили к работе в Хабаровском крае

Три новых региональных оператора — ООО «Экология-Сервис», ООО «Строитель», а также ООО «Ремдоральянс» — с 1 июля 2025 года начали вывозить твердые коммунальные отходы в Хабаровском крае.

«С 1 июля в Хабаровском крае приступили к деятельности 3 новых региональных оператора в 3 зонах, которые охватывают город Комсомольск-на-Амуре, Вяземский муниципальный район, часть Комсомольского и Нанайского муниципальных районов. Ранее на этих территориях регоператоры не работали. Деятельность компаний непосредственно контролирует Правительство Хабаровского края на основании заключенных соглашений, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и улучшать качество услуг для жителей. Теперь услугами по вывозу твердых коммунальных отходов смогут пользоваться еще около 260 тысяч человек», — сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Дополнительно в регионе будут работать 65 единиц техники, оборудованных системой ГЛОНАСС. Региональные операторы будут отслеживать передвижения каждого экипажа.

Новые региональные операторы уже проделали большую работу. Они выстроили систему взаимодействия с муниципалитетами и потребителями коммунальной услуги. У компаний есть сайты, на которых жители

уже сейчас могут оставить заявки, сообщить о проблемах. Также работают телефонные «горячие линии», на которые региональные операторы принимают информацию о местах, где возникают сложности с вывозом мусора.

Жителям региона не надо спешить в офисы, чтобы заключить новые договоры. Вывоз ТКО и начисление оплаты за услугу будут осуществляться даже без подписанного документа. Региональные операторы сформируют и разошлют квитанции в начале августа на основе информации об абонентах, полученной путем межведомственного взаимодействия. Обращаться к региональным операторам необходимо будет в том случае, если житель не получил квитанцию или если в ней указаны некорректные данные.