Три комплексных объекта ТКО на 8000 тонн построят на Чукотке

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов обсудили 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проекты по созданию трех комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые планируется построить в регионе.

«Три комплекса по обращению с отходами (КПО) появятся на Чукотке и смогут обрабатывать в год 8000 тонн. Стоимость всех трех проектов составляет более 1,6 млрд рублей. Проекты будут реализованы на основе концессий», — сообщил Денис Буцаев.

Концессионные соглашения в отношении создания КПО «Певек» и КПО «Билибино» уже заключены. На встрече была достигнута договоренность об ускорении проектирования объектов и зафиксирована необходимость выхода на строительство в возможно короткие сроки. По КПО «Угольные Копи» концессионное соглашение планируется заключить в текущем году.

«Эти предприятия позволят сортировать отходы и направлять их на утилизацию. Комплексное решение проблемы с утилизацией ТКО — один из факторов по улучшению качества жизни людей, о котором говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому — никаких отсрочек, механизм концессии позволяет начать работу подрядчику в максимально сжатые сроки», — отметил Владислав Кузнецов.

На встрече была подтверждена готовность РЭО предоставить льготное финансирование всем трем проектам в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением госэкспертизы.