Три комплекса ТКО мощностью 600 тысяч тонн в год построят в Башкортостане

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с руководством Башкирии детали проектов по созданию в регионе трех комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью более 600 тысяч тонн в год.

Совещание проходило 20 марта в Правительстве региона под председательством премьер-министра Республики Андрея Назарова.

«В Башкирии реализуются три инвестпроекта по созданию объектов обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. Их стоимость оценивается в 16,5 млрд рублей. РЭО планирует предоставить финансирование в размере до 95% от необходимого объема средств. При этом планы по двум проектам реализовываются в графике. Однако еще по одному проекту требуется ускорение работы, что было предметом сегодняшнего обсуждения. В целом Башкирия демонстрирует хорошие объемы по количеству действующей инфраструктуры, включая 21 мусоросортировочный комплекс. Здесь нужно поблагодарить Правительство и главу региона за то, что уделяют этому направлению достаточно большое внимание. Есть задачи по строительству достаточно масштабных объектов, инфраструктуры в рамках уже новых задач, поставленных Указом Президента. Сегодня на совещании были приняты решения, которые, на наш взгляд, должны поспособствовать ускорению этой работы», — сказал Денис Буцаев.

В регионе прослеживается положительная тенденция на удержание среднего платежа, на одного человека он составляет 104,5 рублей, что ниже среднего размера платежа по России в 134 рубля. Глава РЭО отметил, что это показательно на фоне реализации 3 крупных инвестиционных проектов по обращению с ТКО.

«По оценке Минприроды России, республика в зоне «высокой устойчивости» по вопросам обращения с отходами. В текущем году мы приступим строительству объектов в Краснокамском и Дюртюлинском районах. Третий объект у нас планируется в Уфимском районе, сейчас ведем подбор подходящего земельного участка, — сообщил Андрей Назаров.

Кроме того, по показателю обеспеченности населения контейнерами Башкортостан находится в «зеленой зоне». На каждые 1000 человек приходится более 9 контейнерных площадок или 22 контейнера, что превышает данный показатель в среднем по России.