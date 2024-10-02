Топ-инструменты экологического пиара озвучат на РЭФ-2024

«Большое внимание специалисты РЭО уделяют инструментам продвижения идей осознанного потребления, а также освещения деятельности РЭО в рамках реформы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла. Участники РЭФ узнают на примере конкретных кейсов, как доносить идеи до максимального количества аудитории, а также как справляться с кризисными ситуациями», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На мастер-классе будут разобраны четыре кейса. В частности управляющий по устойчивому развитию «Филип Моррис Интернэшнл» в России Ольга Лучина выступит с докладом на тему «Методы подбора инфлюенсеров для пиар-кампаний в сфере экологии».

Об экологическом экстремизме расскажет депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов.

Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш поделится инструментами популяризации волонтерской акции «Вода России».

Советник губернатора Архангельской области по вопросам экологии и обращения с ТКО Алексей Кувакин расскажет об антикризисных коммуникациях при строительстве объектов обращения с отходами.

Модератором мероприятия выступит руководитель пресс-службы РЭО Юлия Хандожко.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.