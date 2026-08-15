Токсичные водоросли захватили водоемы Германии

Токсичные цианобактерии, которые также называют сине-зелеными водорослями, распространились на побережье Балтийского моря в Германии и в ряде озер в землях Мекленбург — Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщила газета Die Zeit .

Редакция опубликовала спутниковые снимки Федерального управления по морскому судоходству и гидрографии, из которых следует, что вода в Балтийском море зацвела между Ростоком и Хиддензее.

Министерство здравоохранения Шверина выпустило рекомендации для местных жителей отказаться от купания в цветущих водоемах. Такой же запрет ввели в Шлезвиг-Гольштейне, который распространили на озера. Ведомства подчеркнули, что ограничения продолжат действовать до среды.

На минувшей неделе предупреждение об опасности сине-зеленых водорослей в курортных водоемах выпустила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что купание в цветущей воде опасно для здоровья. Отдыхающих призвали не погружаться в воду с видимой пленкой, неестественным цветом и неприятным запахом. Специалисты пояснили, что цианобактерии вырабатывают токсины, поражающие кожу, слизистые, а также печень и нервную систему.