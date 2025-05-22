Точки роста для достижения целей нацпроекта «Экологическое благополучие» обозначили на сессии РЭО в рамках НМЭК-2025

В мероприятии приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова, а также представители субъектов РФ, отраслевых компаний и зарубежные эксперты.

Как сообщил Денис Буцаев, реформа института расширенной ответственности производителей (РОП) позволила увеличить экологические сборы с предприятий до 19 млрд рублей. Такую сумму бюджет получил в 2025 году по итогам 2023 и 2024 годов.

Замглавы Минприроды РФ рассказал о первопричинах изменений в системе РОП. С 2019 года в России создали 295 предприятий по обращению с отходами, из них 148 — по сортировке, 81 — по утилизации и обезвреживанию, 24 — по размещению, 42 — комплексных объекта. Их мощности совокупно составляют 23,2 млн тонн отходов по обработке и 7,5 млн тонн по утилизации и обезвреживанию. Благодаря этому в стране показатели обработки составили 56,8%, утилизации — 14%.

«Как вы можете видеть, у нас есть серьезный разрыв между тем, что мы сортируем, и тем, что используем для производства новых видов товаров. К сожалению, такой дисбаланс вызван тем, что существовала проблема с источником финансирования для проектов по утилизации. Изначально источником финансирования для них была предусмотрена расширенная ответственность производителей. В начале реформы она формально существовала уже три года, но фактически деньги за счет нее не собирались. Началась работа по изменению законодательства, института РОП. Она была связана с большим объемом подготовки исходного материала и преодолением лоббистских препятствий со стороны компаний, которые не хотели менять ситуацию. Текущий год показал, что такая работа была проделана не зря. Если раньше собиралось 2–3, максимум 4,5 млрд рублей, то в этом году мы собрали 19 млрд рублей. Это первые итоги именно тех инициатив, которые были сделаны в законодательной сфере. Здесь мы благодарим за поддержку в первую очередь Правительство и Президента», — сказал Денис Буцаев на сессии «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы».

С 1 января 2025 года в России действуют обновленные правила РОП — механизма, по которому компании обязаны либо утилизировать упаковку своих товаров, либо уплатить экологический сбор. Теперь норматив утилизации составляет 55% от массы произведенной или ввезенной упаковки. Одновременно выросли ставки экосбора, начала действовать новая система отчетности, а перерабатывать отходы стало можно только через компании из официального реестра Российского экологического оператора.

Гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова на сессии рассказала, что многие регионы планомерно движутся к выполнению задач по созданию инфраструктуры обращения с отходами. Но в ряде субъектов необходимо усилить эту работу.

«Чтобы ее изменить, нам предстоит вместе по всей вертикали выстраивать единую систему планирования и контроля создания новых объектов. Для синхронизации региональных мероприятий с федеральными на уровне Правительства в конце 2024 года был создан штаб Инцидент № 58. Заседание регулярно проводит Дмитрий Николаевич Патрушев. Со своей стороны Минприроды и РЭО обеспечивают системный мониторинг и анализ ситуации в разрезе каждого субъекта. Мы продолжим этим заниматься. И я хочу подчеркнуть, что каждый строящийся объект обращения с отходами Российский экологический оператор будет контролировать буквально в ежедневном режиме», — подчеркнула Ирина Тарасова.

Она также напомнила, что осенью прошлого года на штабе Правительства регионам было дано поручение утвердить «дорожные карты» по устранению дефицита контейнеров и контейнерных площадок. За их исполнением тоже будет организован контроль. Данные обо всех контейнерных площадках внесены в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), которая заработала в 2023 году.

Будет продолжена работа по обеспечению отрасли достаточным количеством мусоровозов и контейнеров. Но при этом усиливается контроль за качеством вывоза отходов, в том числе за счет фотофиксации и внедрения полной прослеживаемости внутри этого процесса. Сегодня информация поступает по всей цепочке: как мусоровоз забрал отходы, сколько времени стоял на точке, по какому маршруту он поехал, когда и куда их выгрузил. Все эти инструменты продолжат развиваться, указала глава РЭО.

Российский экологический оператор активно ведет просветительскую работу и будет увеличивать охваты, также обратила внимание Ирина Тарасова. По ее словам, в ближайшей перспективе РЭО завершит проработку проекта, который комплексно охватит сразу несколько направлений.