Термин «экосбор» закрепят в КоАП РФ

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, приводящий его терминологию в соответствие с действующим законом о расширенной ответственности производителей (451-ФЗ от 2023 года). Документ устраняет расхождения в понятиях и делает правоприменение в сфере экологического сбора более прозрачным и единообразным.

«Эти изменения не вводят новых штрафов и не ужесточают существующие меры — речь идет о техническом уточнении, необходимом для нормальной работы всей системы. Единая терминология позволит исключить правовые разрывы и обеспечит более эффективный контроль за исполнением обязательств по утилизации товаров и упаковки. Это важный шаг для устойчивой работы механизма РОП и развития инфраструктуры обращения с отходами в регионах», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Поправки предусматривают два ключевых изменения.

Во-первых, приводятся в соответствие названия форм отчетности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, утративших потребительские свойства. Санкции за непредоставление этих документов остаются прежними (статья 8.5.1 КоАП РФ). Непредставление или несвоевременная подача отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов или деклараций влечет административный штраф: для должностных лиц — от 3 000 до 6 000 рублей, для ИП — от 50 000 до 70 000 рублей, для юрлиц — от 70 000 до 150 000 рублей.

Во-вторых, в КоАП уточняется термин «экологический сбор». Ранее это понятие не было закреплено в законе, хотя используется в системе РОП. Исправление позволяет Росприроднадзору эффективнее выявлять недобросовестных производителей и импортеров, которые уклоняются от выполнения обязательств по утилизации.

Поправки согласованы с Минэкономразвития России и Росприроднадзором, получили положительные заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения и Государственно-правового управления Президента РФ. Законопроект также поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.