Телевизоры и телефоны начали перерабатывать в дороги в России

Старые телевизоры и мобильные телефоны начали перерабатывать в дороги, говорится в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров. Его разработал Российский экологический оператор.

Так, в 2021–2023 гг. при строительстве и реконструкции трех федеральных автодорог применили более 5,7 млн тонн вторичных ресурсов и вторсырья. Среди них, в том числе, были и ресурсы и залеченные из бытовой техники. Переработкой отходов электроники в России занимается 8 предприятий. Все они входят в реестр проверенных утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

«Утилизация отходов мобильных телефонов и телевизоров имеет большой потенциал развития в нашей стране. Из старых мобильников и ТВ можно не только извлечь драгоценные компоненты вроде золота, но и вторичное сырье для дорожного строительства. Например, пластиковый корпус мобильников и стекло из ЖК-дисплеев телевизоров после переработки поступают на дорожно-строительные заводы. Эти вторресурсы добавляют в дорожное покрытие. Именно таким образом работает экономика замкнутого цикла, принципы которой должны активно внедряться во всех сферах производства. У нас в стране есть 8 предприятий, которые могут обеспечить полный цикл переработки электроники. Все они находятся в реестре утилизаторов. В частности, заводы корпорации Экополис „Экотехпром“, „Экопласт“, а также завод по переработке печатных плат „Аурус“. На этих предприятиях занимаются извлечением ценных металлов (золото, серебро, медь) из электроники, переработкой пластика в гранулы и безопасной утилизацией опасных компонентов​», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мобильные телефоны

Утилизация мобильников начинается с ручной сортировки телефонов по производителям и иным критериям. На втором этапе телефоны разбирают на составные части. Далее три самые важные составляющие — аккумулятор, пластиковый корпус и печатная плата — идут на переработку.

Аккумуляторы из-за большого содержания токсичных веществ (мышьяк, свинец, ртуть) поступают, как правило, на специальные заводы по переработке аккумуляторных батарей. При этом источники тока в телефонах являются наиболее ценными деталями из-за большего содержания в них драгоценных металлов. «Мы призываем граждан сдавать старую электронику и аккумуляторы в пункты сбора, так как опасные вещества в них могут вредить окружающей среде. Где найти такие пункты, можно узнать на сайте или в приложении „Уберу“», — добавил глава РЭО.

Печатная плата отсоединяется от элементов корпуса и направляется на извлечение драгметаллов. Далее корпуса и печатные платы дробятся и в достаточно измельченном виде — практически в состоянии пыли — поступают в сортировочную камеру, где путем механических и химических процессов происходит окончательная разделение материалов.

Далее дорогостоящие металлы экстрагируются, обрабатываются, дополнительно очищаются и поступают на промышленные предприятия.а пластик чаще всего поступает на дорожно-строительные заводы и добавляется в дорожное покрытие.

Телевизоры

«Старые и неработающие жидкокристаллические телевизоры могут обрести вторую жизнь. Материалы, которые используются в ЖК-дисплеях, не опасны для окружающей среды. А стекла в их составе могут быть переработаны в крошку, которая используется как добавка в асфальт», — отметил глава РЭО.

Имеющиеся технологии утилизации ЖК-дисплеев в основном направлены на извлечение и повторное использование основного составляющего компонента — стекла.

Качество переработанного стекла зачастую очень низкое, но его крошка может использоваться как добавка в асфальт, бетон и другие строительные материалы. Более качественные стекла могут быть получены при удалении поляризационного фильтра, но это значительно усложняет и удорожает технологию.

Проверить наличие пункта приема старой электроники в своем городе можно в приложении «Уберу»: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery.