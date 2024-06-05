Технологии, кадры, экономика: эксперты РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО на форуме «Экология»

Эксперты Российского экологического оператора представили на XV Международном форуме «Экология» результаты работы в рамках реформы отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла.

«Для построения экономики замкнутого цикла и проведения реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в нашей стране необходимо охватывать все сферы, начиная от цифровых технологий, создания инфраструктуры и заканчивая подготовкой кадров и работой в смежных областях. Свои проекты наши эксперты представили на площадке форума „Экология“. Участники могли узнать больше о разработке методологий по декарбонизации полигонов, зеленых инвестициях, работе с вузами, цифровизации отрасли», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

О новых методологиях реализации климатических проектов для сферы обращения с ТКО рассказал советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев. Благодаря методологиям владельцы полигонов смогут оформлять климатические проекты по правилам, вести подсчет сокращения выбросов парниковых газов и получать от своей деятельности углеродные единицы.

Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом работы РЭО по подготовке кадров. В 2021 году РЭО создал Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В него вошли 23 вуза, 15 предприятий, 4 научные организации и 2 банка.

Об экосистеме зеленой экономики в сфере обращения с ТКО и опыте РЭО по настройке инструментов финансирования современной инфраструктуры обращения с отходами рассказал руководитель департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин.

Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков выступил с презентацией, посвященной цифровой экосистеме экологической отрасли. Она включает в себя систему мониторинга с беспилотников, портал «Цифровой РЭО», Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), приложение «Уберу», автоматизированную информационную систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»), федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).