Технологические решения для модернизации системы обращения с отходами обсудили в Архангельске

В правительстве Архангельской области состоялось заседание мониторинговой группы, которая сопровождает реализацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В обсуждении приняли участие представители около десяти регионов России — от Урала и Сибири до Северо-Запада. Председатель Российского экологического общества и руководитель мониторинговой группы Рашид Исмаилов отметил, что широкий интерес регионов к встрече показывает актуальность темы внедрения современных технологий переработки отходов.

«Участие в нашей повестке регионов говорит об огромном интересе к обсуждаемой теме — строительству современных комплексов по переработке отходов через призму технологических решений: какое оборудование и какие технологии уже используются, проектируются и строятся в России, — сказал он. — Цель — понять, что можно применить конкретно в Архангельской области, задать специалистам вопросы об экологической безопасности и определить, каким технологиям можно доверять».

Работа по созданию современной системы обращения с отходами в Архангельской области началась в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Сегодня она продолжается уже в контексте нового этапа — федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие».

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев отметил, что регион проделал большую работу, однако предстоит еще больше. По его словам, главная цель — формирование экономики замкнутого цикла, при которой отходы после сбора и сортировки получают вторую жизнь и не попадают на полигоны. Он подчеркнул важность обмена практическими, экологическими и технологическими решениями, которые уже доказали свою эффективность.

В Поморье продолжается строительство трех современных мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью свыше 400 тысяч тонн в год. Их запуск обеспечит стопроцентную сортировку всех отходов, образующихся на территории Архангельской области.