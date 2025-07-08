Технический пуск мусоросортировочного комплекса мощностью 180 тысяч тонн провели в Мордовии

Мусоросортировочный комплекс возвели в Лямбирском районе Мордовии при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора. В объект были вложены федеральные средства в размере 1,2 млрд рублей. Техническую готовность площадки по обработке отходов проверили 1 июля.

«Строительство современного мусоросортировочного комплекса в Мордовии — важный шаг в выполнении национальных целей и реализации задач по снижению захоронения отходов. Благодаря поддержке РЭО регион получил высокотехнологичный объект, который не только повысит долю переработки, но и будет производить альтернативное топливо для промышленности. Такие объекты — основа экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Объект создается в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Стоимость мусоросортировочного комплекса составила 2,3 млрд рублей.

Новый комплекс включает несколько сортировочных линий с автоматизированной системой управления, линию измельчения крупногабаритных отходов, участок производства РДФ-топлива, а также площадки для отбора вторичных ресурсов. Более трети всех поступающих отходов будет перерабатываться в альтернативное топливо, еще около 15% — отбираться как возобновляемые ресурсы. Высокая степень автоматизации позволит повысить эффективность работы комплекса и снизить нагрузку на полигоны.

Запуск объекта улучшит экологическую обстановку в регионе, сократит объем захоронения отходов и создаст дополнительные рабочие места. Благодаря созданию этого комплекса уровень обработки ТКО в Республике превысит 70%.