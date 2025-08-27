Тарифы на вывоз ТКО обсудили на конференции в Казани

«Тарифная политика всегда остается очень деликатным вопросом, который требует внимательной проработки, — рассказали в пресс-службе РЭО. — Ведь очень важно ни в коем случае не допустить, с одной стороны, роста социальной напряженности из-за необоснованных тарифов, а с другой — экономических проблем для региональных операторов и других акторов отрасли из-за низкого тарифа».

Заместитель руководителя Департамента по работе с федеральной и территориальными схемами Екатерина Тетушкина выступила с докладом «Роль территориальных схем в тарифном регулировании в области обращения с ТКО». Она рассказала, что при формировании тарифа учитываются данные из терсхем. В частности, используются данные о расчетных объеме и массе ТКО, об объектах обращения с отходами, перегрузочных станциях, труднодоступных территориях, а также о количестве контейнеров и бункеров.

Территориальная схема — один из базовых нормативных документов, на основе которого происходит планирование деятельности по обращению с отходами. Кроме того, осуществляется деятельность регоператоров, устанавливаются предельные тарифы, разрабатываются и проводятся мероприятия по созданию и модернизации полигонов, а также создаются места накопления ТКО.

Использование данных терсхем позволит формировать тарифы на основе реальных показателей и обеспечить обоснованность и прозрачность тарифного регулирования. Тем временем, участники отрасли продолжат и дальше встречаться для консолидированной выработки оптимальных решений в сфере обращения с отходами.