Такая зима бывает раз в 20 лет. Европу предупредили об аномальных холодах

В этом году европейский континент ждет аномально холодная зима. Об этом свидетельствуют долгосрочные прогнозы погоды синоптиков, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — сказал он.

По словам Миллера, с точки зрения цикла в 20 лет, аномально холодная зима наступит в ближайшее время. Она принесет температуру в -25 градусов во всей европейской части страны. Предположительно, морозы будут наблюдаться от Мурманской области до Краснодарского края.

Ранее синоптики предупредили, что Центральную Россию накроет циклон «Барбара», который принесет с собой дожди и похолодание. В Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков. В Болгарии и Сербии циклон отличился сильными снегопадами.