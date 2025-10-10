Сверхмощная молния ударила над Адлером

Синоптик Тишковец сравнил удар мощнейшей молнии в Адлере с работой ПВО

Над Адлером ночью ударила молния, сила которой составила 376 килоампер. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Около Адлера над горами в 01:35 по московскому времени зафиксировали разряд молнии силой тока 376 килоампер», — написал он.

Синоптик отметил, что разряд можно было принять за работу ПВО. После этого произошла серия молний, каждая силой от 100 до 200 килоампер.

Тишковец объяснил, что обычно сила тока молний имеет разряд всего 20-30 килоампер. Ночной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее обычных.

По словам метеоролога, настолько сильные молнии появляются достаточно редко. Они характерны для горных районов.

Ранее в Башкирии от удара молнии погиб табун лошадей. Во время грозы животные паслись рядом с линией электропередач.