Студенты ВГТУ начнут изучать экономику замкнутого цикла
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) внедрил модули базовой образовательной программы Российского экологического оператора по подготовке специалистов для экономики замкнутого цикла.
«Российские вузы активно приступили к внедрению модулей из программы, подготовленной РЭО совместно с членами Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. ВГТУ использовал для создания собственной новой магистерской программы „Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла“ четыре наших модуля. Формирование кадрового потенциала имеет большое значение для всех отраслей экономики, и отрасль обращения с отходами не исключение. Разработанная совместно с высшими учебными заведениями России программа РЭО нацелена на развитие ключевых отраслевых навыков для формирования экономики замкнутого цикла и наполнения отрасли квалифицированными кадрами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Новая магистерская программа ВГТУ реализуется в рамках направления «Техносферная безопасность». Она направлена на подготовку экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов к деятельности по обращению с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.
ВГТУ использовал такие модули образовательной программы РЭО, как «HSE менеджмент», «Экоинжиниринг», «Экологический мониторинг», «Цифровизация», а также методические рекомендации.
«Материалы перечисленных модулей адаптированы для направления „Техносферная безопасность“, что позволило создать интегральный образовательный продукт для подготовки отраслевых специалистов с необходимым уровнем квалификации и учетом современных потребностей», — отметила руководитель программы «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла», к. г. н., доцент ВГТУ Татьяна Ашихмина.
Предусмотрено заочное обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также за счет бюджетного финансирования, в том числе целевая квота
Модульную образовательную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в экономике замкнутого цикла РЭО подготовил совместно с такими вузами, как ВШЭ, Пермский политех, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУДН, МИСиС, РЭУ им. Плеханова. Программу, состоящую из 10 самостоятельных учебных модулей, можно интегрировать как в магистерские, так и бакалаврские программы.
Подробности о модулях, а также ссылки для скачивания материалов — на сайте РЭО.