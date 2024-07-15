Студенты ВГТУ начнут изучать экономику замкнутого цикла

«Российские вузы активно приступили к внедрению модулей из программы, подготовленной РЭО совместно с членами Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. ВГТУ использовал для создания собственной новой магистерской программы „Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла“ четыре наших модуля. Формирование кадрового потенциала имеет большое значение для всех отраслей экономики, и отрасль обращения с отходами не исключение. Разработанная совместно с высшими учебными заведениями России программа РЭО нацелена на развитие ключевых отраслевых навыков для формирования экономики замкнутого цикла и наполнения отрасли квалифицированными кадрами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новая магистерская программа ВГТУ реализуется в рамках направления «Техносферная безопасность». Она направлена на подготовку экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов к деятельности по обращению с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.

ВГТУ использовал такие модули образовательной программы РЭО, как «HSE менеджмент», «Экоинжиниринг», «Экологический мониторинг», «Цифровизация», а также методические рекомендации.

«Материалы перечисленных модулей адаптированы для направления „Техносферная безопасность“, что позволило создать интегральный образовательный продукт для подготовки отраслевых специалистов с необходимым уровнем квалификации и учетом современных потребностей», — отметила руководитель программы «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла», к. г. н., доцент ВГТУ Татьяна Ашихмина.

Предусмотрено заочное обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также за счет бюджетного финансирования, в том числе целевая квота

Модульную образовательную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в экономике замкнутого цикла РЭО подготовил совместно с такими вузами, как ВШЭ, Пермский политех, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУДН, МИСиС, РЭУ им. Плеханова. Программу, состоящую из 10 самостоятельных учебных модулей, можно интегрировать как в магистерские, так и бакалаврские программы.

Подробности о модулях, а также ссылки для скачивания материалов — на сайте РЭО.