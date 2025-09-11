Стройку новых предприятий по переработке начнут мониторить онлайн

Строительство и реконструкция объектов по обращению с отходами будут фиксироваться онлайн — начиная с выбора участка и инженерных изысканий и заканчивая вводом предприятия в эксплуатацию. С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый порядок внесения данных в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), утвержденный приказом Минприроды России № 919.

«Впервые появляется возможность вести прозрачный и детальный учет на всех стадиях строительства предприятий по переработке отходов. Это шаг к цифровизации отрасли, который позволит контролировать сроки и качество работ, а также формировать устойчивую инфраструктуру для экономики замкнутого цикла», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В систему будут вноситься данные о проектной документации, прохождении экспертиз, сроках начала и завершения строительно-монтажных работ, объеме инвестиций, источниках финансирования, а также об ожидаемых показателях эффективности будущего предприятия.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны загружать информацию в систему в течение 10 рабочих дней после ее изменения, что позволит в реальном времени видеть прогресс по каждому объекту и оперативно устранять отставания.