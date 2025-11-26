Строительство экотехнопарка в Армавире обсудили под контролем федеральных экспертов

В Армавире прошел круглый стол, посвященный вопросам развития экономики замкнутого цикла и ходу проекта по созданию регионального экотехнопарка. Заседание прошло под председательством главы Российского экологического общества и председателя общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экологическое благополучие» Рашида Исмаилова.

«Каждый вопрос жителя и экоактивиста должен быть услышан, а власть должна быть открытой. Это установка вице-премьера Дмитрия Патрушева, которую мы транслируем на Кубани, — подчеркнул Рашид Исмаилов. — Надо отметить, что в строительстве КПО нет простых решений. Это вопрос социально-значимый, чувствительный. Речь идет о здоровье граждан и экологической безопасности. Я удовлетворен сегодняшней дискуссией: властям и инвестору даны четкие рекомендации. Диалог в Армавире состоялся».

В обсуждении приняли участие глава города Андрей Харченко, председатель городской Думы Александр Поляков, врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, руководители компании «Экоцентр», представители прокуратуры и общественности.

Строительство нового объекта по обращению с отходами стало главным пунктом повестки. Проект приобретает особую значимость на фоне того, что действующий полигон ТКО в поселке Глубоком близок к исчерпанию своих возможностей. Общественники высказали опасения о возможном вреде будущего комплекса для жителей и окружающей среды.

Глава Армавира Андрей Харченко подчеркнул, что процесс принятия решений по проекту будет полностью открытым для жителей. Он отметил, что вопросы экологии, вывоза и утилизации отходов, а также мнение горожан остаются в приоритете, и напомнил: разрешение на строительство не будет выдано до тех пор, пока экспертизы не подтвердят безопасность проекта.

Региональный оператор «Экоцентр» сообщил, что по итогам общественных обсуждений были собраны многочисленные вопросы и претензии от жителей, и все они учтены в проекте. Сейчас документация проходит обязательную экологическую экспертизу.

Исполнительный директор компании Алена Устинова сообщила, что все критические замечания, полученные в ходе обсуждений, уже устранены. По ее словам, результаты экологической экспертизы ожидаются к концу текущего или началу следующего года, и при наличии всей разрешительной документации и благоприятных погодных условий начало строительных работ предусмотрено на октябрь 2027 года.

Также участники встречи обсудили деятельность регионального оператора в Армавире и предложили меры для решения текущих проблем в системе обращения с отходами.