Строительство экопромышленного парка вышло на финальную стадию в Ленобласти

На территории парка создаются мощности по переработке самых разных видов отходов — от полимеров до резинотехнических изделий и стекла. Это позволит значительно повысить долю отходов, направляемых на обработку, и вовлекать больше вторичных ресурсов в хозяйственный оборот региона. Проект реализуется при участии АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области», которая также выступает учредителем резидентов парка.

«Создание экопромышленных парков — один из ключевых элементов развития экономики замкнутого цикла. Вместе с КПО, которые создает АО „УКООЛО“, объекты резидентов парка позволят сделать существенный вклад в достижение показателей, определенных указом Президента, по доле отходов, направленных на обработку и доле вторичных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Сейчас завершаются основные строительные работы: на территории научно-технического центра закончены монтаж кровли, внутренних сетей, ведутся работы по устройству декоративных фасадов и благоустройству. По объектам инженерной инфраструктуры уже готовы площадки котельной, насосной станции, очистных сооружений и трансформаторных подстанций. Идет подключение коммуникаций и отделка здания контрольно-пропускного пункта.

Резидентами экопромышленного парка являются несколько компаний. ООО «Город Сервис» строит комплекс по переработке резинотехнических изделий (12 тысяч тонн в год). ООО «ЛОЭК» — реализует проект по переработке отходов стекла (200 тысяч тонн в год). ООО «РАСЭМ» — создает предприятие по переработке полимеров (46 тысяч тонн в год). Все резиденты завершили инженерные изыскания, завершают разработку проектной документации и подбор технических решений.