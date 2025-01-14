Стоимость инвестпроектов с участием РЭО превысила 100 млрд рублей

Российский экологический оператор вложил 57,83 млрд рублей в инвестиционные проекты по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в российских регионах с 2021 по 2024 год. Общая стоимость проектов составила около 105 млрдрублей.

«За период 2021–2024 годов с применением мер поддержки в рамках постановлений правительства № 1727 и № 906 РЭО профинансировал 19 инвестиционных проектов в 13 регионах Российской Федерации на сумму 57,83 млрд рублей при общем объеме инвестиций в проекты более 104 млрд рублей. Вводимые мощности создаваемых и модернизируемых объектов обращения составляют 7,66 млн тонн по обработке, 1,92 млн тонн — по утилизации, 2,25 млн тонн — по захоронению ТКО. При этом оказание мер поддержки РЭО позволяет создать более 8 800 рабочих мест», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

За 2021–2022 гг. за счет субсидии, предоставленной в РЭО по Постановлению № 1727 от 20 декабря 2019 года, было профинансировано 6 инвестпроектов на сумму 8,24 млрд рублей. Общий объем инвестиций составил 32,8 млрд рублей.

Оказание меры поддержки путем приобретения облигаций инвесторов позволило создать объекты в 3 субъектах РФ с 2,22 млн тонн мощностей по обработке, 0,69 млн тонн — по утилизации, 0,48 млн тонн — по захоронению ТКО.

В 2023–2024 гг. по Постановлению № 906 от 17 июля 2019 года РЭО была предоставлена субсидия, которая была направлена на выплату 90% купонного дохода по облигациям РЭО. Облигации были выпущены для финансирования инфраструктурных проектов отрасли. РЭО оказал меру поддержки в форме предоставления льготного заемного финансирования 13 инвестпроектам на сумму 49,59 млрд рублей при общем объеме инвестиций 71,95 млрд рублей.

Оказание меры поддержки путем приобретения облигаций инвесторов позволяет создать и модернизировать объекты по обращению с ТКО в 12 субъектах РФ. Мощности объектов составляют 5,44 млн тонн по обработке, 1,23 млн тонн — по утилизации, 1,77 млн тонн — по захоронению ТКО.

Создание новой инфраструктуры необходимо для достижения к 2030 году целей нацпроекта, включающих такие показатели, как сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО и захоронение не более чем 50% таких отходов.