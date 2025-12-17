Сто тысяч детей приняли участие в конкурсе рисунков о раздельном сборе

В общенациональном соревновании детских рисунков под названием «Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов» участвовали представители из 74 субъектов РФ. Свыше 100 тысяч юных художников из примерно 8,5 тысяч российских школ представили свои работы.

Мероприятие проходило в период с 19 мая по 15 декабря 2025 года и включало в себя три этапа: отбор на местном уровне, региональный тур и федеральный финал. Конкурс был разделен на две категории: для воспитанников детских садов и учеников младших классов. Участникам требовалось изобразить сказочных персонажей Эколят, которые оберегают природу посредством рационального обращения с мусором и его раздельного сбора. По результатам региональных этапов в каждой категории были определены трое победителей, получивших памятные призы.

Наибольшее количество работ поступило от ребят из Кемеровской области, Республики Татарстан, Пермского и Приморского краев, а также из Республики Дагестан.

Данный конкурс является частью всероссийских экологических социально-образовательных инициатив «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Юные защитники Природы» и общероссийской акции «Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы».



«Российский экологический оператор активно включен в просветительскую деятельность. Мероприятия, направленные на экопросвещение, помогают формировать у молодого поколения экологическую культуру, — сказала генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. — За этот год мы организовали множество различных акций для подрастающего поколения, готовим методические материалы для педагогов, взаимодействуем с профильными олимпиадами. Волонтерские инициативы, ориентированные на школьников, поощрили денежными призами на нашей Зеленой премии. Большой блок работы ведут вузы нашего Консорциума. Все это — вклад в чистое будущее России».