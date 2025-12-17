Ставрополье и Калужская область закупили новые мусоровозы

В Ставропольском крае в зоне деятельности регионального оператора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» автопарк спецтехники занятый в сборе и транспортировании коммунальных отходов с помощью программы льготного лизинга увеличился на 25 единиц. Новые мусоровозы предназначены для плановой замены устаревших машин, которые нуждались в постоянном ремонте.

А в Калужской области региональный оператор ГП «КРЭО» в январе текущего года имел дефицит транспортных средств в количестве 29 единиц. Для решения этой проблемы регионом по льготному лизингу произведена закупка 26 единиц, и в настоящее время дополнительно еще заключены договоры на поставку 7 единиц, что позволяет существенно сократить потребность в технике.

«Мы видим большой интерес со стороны регионов к программе льготного лизинга, потому что она позволяет на выгодных условиях обновить парк спецтехники. Рассчитываем, что в следующем году регионы не сбавят набранные темпы по закупкам», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Программа была запущена в мае 2025 года при поддержке Правительства Российской Федерации. Она позволяет регионам приобретать по сниженной ставке специализированную технику и оборудование для обращения с отходами — мусоровозы, мультилифты, бункеровозы, самосвалы, контейнеры, пресс-компакторы и т. д. Участвовать могут регоператоры и операторы по транспортированию отходов.