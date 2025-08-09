Стартовала Всероссийская перепись воробьев

С 9 по 17 августа в России проходит ежегодная экопросветительская акция «Всероссийская перепись воробьев». Ее цель — собрать актуальные сведения о численности птиц на максимально широкой территории страны, сообщили организаторы на сайте проекта.

Организаторы отмечают, что в ряде стран Европы зафиксировано снижение численности воробьев, при этом масштабного системного учета в России ранее не велось. Перепись, проводимая зимой и летом, позволит ученым отслеживать изменения и при необходимости вовремя принимать меры.

Как отмечают координаторы, особенно ценны данные, регулярно поступающие с одних и тех же точек наблюдения. По словам организаторов, даже привычные и массовые виды живых организмов за короткое время могут стать уязвимыми или вовсе исчезнуть из-за халатного отношения человека.

Подробнее о том, зачем проводится перепись, кто считает воробьев и как их отличают — в нашем материале.