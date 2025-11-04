Первый мощный снегопад накроет Москву на следующей неделе

Синоптик Тишковец: формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября

Формирование устойчивого снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, стремительное похолодание начнется с 10 ноября.

«Столбики термометров устремятся к нулевой отметке: в сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от минус трех до плюс двух, в середине дня — от минус двух до плюс трех градусов», — отметил синоптик.

Он подчеркнул, что с 13 ноября московская земля станет постепенно «белеть». К 15 ноября высотаснежного покрова может вырасти до трех-пяти сантиметров.

Ранее Тишковец назвал ночь на вторник, 4 ноября, «майской» из-за рекордно высокой температуры воздуха.