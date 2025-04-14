Специалисты РЭО и мэрия Янгона разработают концепцию пилотного проекта по переработке ТКО

Эксперты Российского экологического оператора провели рабочую встречу с представителями Делового совета Россия — АСЕАН, Российско-Мьянманского Делового совета и с руководством Комитета развития города Янгон (Мьянма).

Стороны детально обсудили пилотный проект по созданию объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в столице республики.

«Специалисты РЭО собрали статистические данные о системе обращения с ТКО города Янгон. На основе полученной информации о морфологии отходов и тарифах в городе мы проведем первичный анализ. Далее вместе с коллегами из Мьянмы подготовим концепцию пилотного проекта. Он предполагает строительство предприятия с применением российских технологий и оборудования. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое позволит усилить продвижение отечественного оборудования в зарубежных странах», — сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Ранее представители Мьянмы обозначали значительный интерес к реализации совместного проекта. Российские и мьянманские специалисты продолжат на регулярной основе обмен информацией в удаленном формате. Также стороны обсудили организацию визита российской делегации с участием специалистов РЭО в Янгон для более детальной оценки системы обращения с отходами и возможности обмена компетенциями.