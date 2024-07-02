Современный полигон мощностью 100 тысяч тонн ввели в Липецкой области

Современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), созданный при поддержке Российского экологического оператора, ввели в эксплуатацию на территории Липецкой области. Строительные и монтажные работы завершились в июне, разрешение на ввод в эксплуатацию владелец объекта получил 26 июня 2024 года. Полигон после оформления разрешительной документации сможет принимать 100 тысяч тонн ТКО в год.

«Завершен первый этап создания современного комплекса в Липецкой области, в рамках которого в эксплуатацию введен полигон мощностью 100 тысяч тонн ТКО в год. На втором этапе, завершение которого предусмотрено до конца 2024 года, на территории комплекса будут созданы участки обработки ТКО мощностью 200 тысяч тонн в год и утилизации — мощностью 70 тысяч тонн в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Создание комплекса осуществляется в рамках концессионного соглашения и с мерами поддержки РЭО в виде предоставления облигационного займа на сумму более 3,5 млрд рублей.

На объект планируется направлять ТКО с города Липецк и трех районов области — Липецкого, Задонского и Хлевенского.

«В качестве основного оборудования комплекса выбраны технологические линии и агрегаты отечественного производства. Успешная реализация двух этапов по созданию комплекса позволит уменьшить количество ТКО, направляемых на захоронение, что положительно скажется на экологической ситуации в Липецкой области», — отметил заместитель генерального директора Евгений Карелов.