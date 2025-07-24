Современный КПО на 275 тысяч тонн в год построят в Архангельской области

В Архангельской области заключено концессионное соглашение, предусматривающее строительство современного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Это второй проект, реализуемый в регионе, запустить который позволил механизм, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2025 года № 649-р. Согласно документу, 19 субъектов получили право заключать концессии без конкурса, чтобы оперативно создавать комплексные объекты обращения с отходами общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.

«Архангельская область вошла в число регионов, которым Правительство предоставило право заключать концессии с определенным юридическим лицом без проведения конкурсных процедур. Это ускоряет запуск инфраструктурных проектов и позволяет быстрее наращивать мощности по обращению с отходами, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Благодаря таким мерам мы создаем условия для снижения объемов захоронения и улучшения экологической обстановки».

Проект предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 275 тысяч тонн ТКО в год в Холмогорском районе Архангельской области. Из них около 110 тысяч тонн будут утилизировать методом компостирования.

Общий объем инвестиций в создание объекта составит около 12 млрд рублей.

«Решение передать 19 регионам право заключать концессии без конкурса показало свою эффективность. За короткий срок субъекты смогли выйти на конкретные проекты, и Архангельская область — один из ярких примеров, — подчеркнула гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Инструмент концессии —это наиболее рабочая и быстрая модель для создания современной инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Мы будем и дальше поддерживать регионы, которые готовы переходить от планов к делу».

Российский экологический оператор сопровождал регион на всех этапах подготовки концессии, включая подготовку финансово-экономической модели и юридическую экспертизу соглашения.