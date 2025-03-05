Современные экологические практики представили на заседании нацкомитета ООН
Заседание Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем прошло в столице. Московский нефтеперерабатывающий завод представил доклад о сохранении экологической системы в защитной зоне столичного района Капотня.
В поймах Москвы-реки обитает более 160 видов птиц. Совместно с экологами МНПЗ сформировал перечень краснокнижных животных и редких видов растений. Также создана уличная экспозиция о природе Капотне. В теплое время года по району проводят экскурсии и открытые уроки для школьников.
С 2011 года благодаря масштабной экологической модернизации предприятие более чем на 80% обновило производственное оборудование и перешло на замкнутый цикл водопотребления. Это сократило воздействие на окружающую среду на 75%.
«В защитной зоне Московского НПЗ сложилась, по факту, уникальная экосистема. Она сформировалась за долгие годы. Там обитают больше 160 видов птиц, краснокнижные виды животных и растений. И мы сегодня рады поделиться опытом заботы и сохранения этой экосистемы», — рассказал пресс-секретарь завода Федор Казанцев.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию и Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина отметила, что тема сохранения биологического разнообразия стала актуальной для бизнеса.
«Мне кажется, нам удалось показать, как предприятие из государственного сектора сумело реализовать поистине уникальную программу», — подытожила она.
Опытом поделились и другие предприятия. Лучшие практики войдут в национальные доклады и прозвучат с международных площадок ООН.