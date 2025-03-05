Современные экологические практики представили на заседании нацкомитета ООН

Заседание Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем прошло в столице. Московский нефтеперерабатывающий завод представил доклад о сохранении экологической системы в защитной зоне столичного района Капотня.

В поймах Москвы-реки обитает более 160 видов птиц. Совместно с экологами МНПЗ сформировал перечень краснокнижных животных и редких видов растений. Также создана уличная экспозиция о природе Капотне. В теплое время года по району проводят экскурсии и открытые уроки для школьников.

С 2011 года благодаря масштабной экологической модернизации предприятие более чем на 80% обновило производственное оборудование и перешло на замкнутый цикл водопотребления. Это сократило воздействие на окружающую среду на 75%.

«В защитной зоне Московского НПЗ сложилась, по факту, уникальная экосистема. Она сформировалась за долгие годы. Там обитают больше 160 видов птиц, краснокнижные виды животных и растений. И мы сегодня рады поделиться опытом заботы и сохранения этой экосистемы», — рассказал пресс-секретарь завода Федор Казанцев.