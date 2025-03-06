Совет по устойчивому развитию: РЭО внедрит методику верификации зеленых займов

Участники в ходе встречи подвели итоги прошлого года, а также обсудили планы на текущий год. В частности, эксперты обсудили задачу разработки методики верификации зеленых займов и концепции регионального эксперимента в сфере экономики замкнутого цикла.

«Во втором квартале 2025 года мы планируем внедрить методику внутренней верификации зелёных займов. Для нас это действительно важный и серьезный шаг, мы на него идем для обеспечения достоверности и прозрачности в сфере финансирования экологически устойчивых проектов. Прозрачная внутренняя процедура верификации позволит подтвердить, что средства, привлеченные через зеленые займы, действительно пойдут на экологически чистые и устойчивые проекты. Такая система позволит проводить регулярный мониторинг по результатам использования средств. В конечном счете это не только улучшит прозрачность наших инвестиций, но и даст возможность оценивать и сопоставлять их воздействие на окружающую среду и общество», — сказал на Совете гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Глава компании отметил, что в настоящий момент РЭО профинансировал с помощью облигационных займов 14 инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов обращения с ТКО на территории 12 субъектов Российской Федерации на сумму 51,4 млрд рублей (из них в 2024 году — 5 проектов на сумму 21,5 млрд рублей). В 2025 году планируется предоставить финансирование инвестиционным проектам в размере не менее 50 млрд рублей за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. По словам Дениса Буцаева, на текущий момент РЭО является единственной публично-правовой компанией, облигации которой представлены на бирже.

Председатель Экспертного совета, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, отметила важность работы РЭО в направлении устойчивого развития. По ее словам, механизм зеленых инвестиций может стать драйвером развития в стране отрасли обращения с ТКО. Поэтому он будет реализовываться и дальше.

«Благодаря последовательной работе РЭО в России идет развитие инфраструктуры отрасли обращения с отходами. Параллельно формируется национальная рамка устойчивого развития, центральным местом которой является ответственность за результаты деятельности. Очевидно, что на стыке этих двух трендов и будет проходить трансформация отрасли с применением зеленых финансовых инструментов», — резюмировала Светлана Бик.

Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО — консультативный орган, который оказывает поддержку по ключевым направлениям устойчивого развития отрасли обращения с ТКО. В задачи совета входит разработка рекомендаций по внедрению принципов экономики замкнутого цикла, стимулированию утилизации отходов, декарбонизации отрасли и развитию зеленого финансирования. В состав совета входят ведущие эксперты в области устойчивого развития, представляющие крупнейшие российские компании, финансовые организации и экспертное сообщество. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. Решения совета носят рекомендательный характер и направлены на совершенствование деятельности РЭО в области устойчивого развития.