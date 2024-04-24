Совет по устойчивому развитию РЭО одобрил Политику ответственного инвестирования компании | 360°

Экология 24 апреля 2024, 17:35 Совет по устойчивому развитию РЭО одобрил Политику ответственного инвестирования компании

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Срок участия РЭО в инвестпроекте не должен превышать 12 лет, а целевая доходность инвестиций должна быть не менее 5% годовых

Совет по устойчивому развитию РЭО рассмотрел три документа: Политику ответственного инвестирования, Политику управления рисками, Инвестиционную декларацию компании. По итогам заседания, замечаний к документам у Совета не возникло. Политика ответственного инвестирования определила принципы ответственного инвестирования.

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«Мы разработали Политику по управлению рисками. РЭО стремится к минимизации рисков всех участников проектов и руководствуемся необходимостью поддержки правоотношений, при которых органы государственной власти и частные партнеры, участвующие в реализации инвестиционных проектов, имеют равные возможности для реализации и защиты своих законных интересов», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В Инвестиционной декларации компании РЭО представил направления инвестиционной деятельности, в том числе приоритетные, обязательные требования к инвестиционным проектам, критерии их оценки и другие юридические вопросы.

«Согласно положениям в Инвестиционной декларации, максимальный срок участия РЭО в инвестпроекте не должен превышать 12 лет, а целевая доходность инвестиций должна быть не менее 5% годовых. У РЭО есть большой выбор инвестиционных инструментов. Во-первых, это участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний. Во-вторых, мы предоставляем поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов, а также сами займы. Кроме того, важный инструмент поддержки инвесторов — финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. В послании Президент России поручил вместе с бизнесом создать 400 новых объектов обращения с отходами. Общий объем инвестиций в отрасль на 2025–2030 годы предполагает 942 млрд рублей. Из них 218 млрд — средства федерального бюджета. На сегодняшний день в РЭО сформирован перспективный портфель из 113 проектов с общим объёмом инвестиций около 300 млрд руб. С 75 субъектами Российской Федерации подписаны дорожные карты с детальным планом действий по реализации проектов. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов ТКО», — отметил Денис Буцаев.

«РЭО разработал большой пакет документов — Инвестиционную декларацию компании, а также Политику управления рисками и Политику ответственного финансирования. Несколько дней назад документы прошли процедуру экспертного обсуждения на Совете по устойчивому развитию РЭО, замечаний к документам не поступило. В разработке пакета документов принимала активное участие председатель экспертного Совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик. Цель всей нашей инвестиционной деятельности — содействие в реализации инвестиционных проектов, непосредственно влияющих на достижение целей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», а также федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», — отметил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

«Мы понимаем, что фактически РЭО формирует новую индустрию, причем в довольно чувствительной для населения сфере, где, с одной стороны, уже накопилось много проблем и негативного воздействия на окружающую среду и социум, а с другой стороны, это негативное воздействие не должно переходить по «наследству» на новые объекты, которые финансирует Российский экологический оператор. Поэтому в настоящее время в РЭО идет активный процесс интеграции социально-экологических приоритетов в процессы принятия решений о поддержке новых проектов на основе пакета национальных методологий в сфере устойчивого развития. В обновленных документах эти приоритеты теперь нормативно закреплены», — считает председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик.

В октябре 2023 года РЭО представил на Российском экологическом форуме дебютный Отчет об устойчивом развитии компании 2021–2022 гг. Его можно посмотреть по ссылке.

Экспертный Совет по устойчивому развитию был создан при РЭО в июле 2021 года. Его возглавила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В состав Совета вошли как эксперты отрасли, так и представители бизнеса, научного сообщества, кредитных организаций. Главными направлениями работы совета являются создание методик и стандартов, связанных с зеленым финансированием в отрасли обращения с отходами, а также сопровождение ESG-трансформации компаний.