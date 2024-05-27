Собираемость платежей за вывоз ТКО выросла на 1,5%

Собираемость платежей за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в первом квартале 2024 года составила 91,5%, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

«По итогам 1 квартала 2024 года собираемость платежей за вывоз ТКО по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 1,5% и составила 91,5%. В первом квартале 2023 года она составляла 90%. Общий объем счетов за данный период составил 71,4 млрд рублей, из них оплачено 65,3 млрд рублей», — сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Наибольшую собираемость за вывоз ТКО показал Северо-Западный федеральный округ с 95,2% (рост 2,4%) и Центральный федеральный округ с 92,6% (рост 1,6%).

Наименьшую собираемость в этом квартале показал Северо-Кавказский федеральный округ. Оплата за вывоз ТКО составила 83,4% с ростом в 6,2% к аналогичному периоду.

«Если смотреть в разрезе регионов, то собираемость выше 100% показал Ямало-Ненецкий автономный округ. Хуже всех показали собираемость республики Дагестан, Тыва и Ингушетия — 46,5%, 54,4%, 55,9% соответственно. Недостаточно высокие показатели обусловлены сложными географическими условиями в указанных регионах, значительной удаленностью потребителей и невозможностью получить доступ к личной информации абонентов. При этом стоит отметить, что собираемость платежей в Ингушетии выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Ряд регоператоров достигли собираемости более чем в 100%, когда поступления в отчетном периоде превышают начисления. Показатель выше 100% достигается при хорошей текущей собираемости и грамотной работе с дебиторской задолженностью. В число таких регоператоров вошли ГУП РК КРЫМЭКОРЕСУРСЫ кластер № 4 (Республика Крым), МУП «Переработчик» в Нерюнгринской зоне (Якутия), МУП «КОМЭНЕРГО» в Хасынском муниципальном округе (Магаданская область), ООО «РОСТТЕХ» в Норильской зоне (Красноярский край), ООО «Вега» в Бутурлиновской муниципальном кластере (Воронежская область), ООО «Ямал Экология» работающий на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа, АО «Экопром-Липецк» в центральной зоне (Липецкая область), ООО «Риск» в зоне № 5 (Томская область) и ООО «Благоустройство» в зоне деятельности № 2 (Республика Марий Эл).

С 1 декабря 2023 информацию о договорах, заключенных в сфере обращения с ТКО, в том числе и о собираемости платежей, все региональные операторы обязаны вносить в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Оператором ФГИС УТКО является РЭО, он проводит мониторинг внесения данных региональными операторами (Приказ Минприроды России от 26 декабря 2022 № 919). За некорректное внесение данных с 1 марта 2024 года предусмотрена административная ответственность по части 13 статьи 8.2 КоАП РФ.