Собираемость платежей за вывоз ТКО в России достигла рекордных 96,1% в 2024 году

По итогам 2024 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в России составила 96,1%, продемонстрировав рост на 18,4% с 2019 года. Северо-Западный федеральный округ стал лидером с показателем 99%, тогда как в ряде регионов сохраняются проблемы, связанные с переходными процессами в системе обращения с отходами.

«В 2024 году Россия достигла исторического максимума по собираемости платежей за вывоз ТКО — 96,1%. Мы видим, что 5 лет назад ситуация была совершенно иная. Для сравнения: в 2019 году этот показатель достигал лишь 77,7%. Общий объем выставленных счетов за услуги составил 295,6 млрд рублей, из которых оплачено 284 млрд рублей. 37 субъектов России превысили среднероссийский уровень собираемости. По сравнению с 2023 годом, количество выставленных счетов выросло на 5,3%, а собираемость средств — на 0,6%, что подтверждает эффективность мер региональных операторов и органов власти», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Особо выделяется Северо-Западный федеральный округ, где показатель достиг 99%. Центральный (96,1%), Уральский (96%), Приволжский (95,4), Сибирский (95,3%) федеральные округа сохраняют планку на уровне среднероссийского показателя 2023 и 2024 года.

Дальневосточный федеральный округ демонстрирует наиболее значительный прогресс: уровень собираемости платежей здесь вырос на 4,9% за год и достиг 94,6%. Южный федеральный округ сохранил стабильный показатель на уровне 94%. Северо-Кавказский федеральный округ также показывает положительную динамику: уровень собираемости вырос на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 88,8%, однако в округе еще есть резервы для роста до среднероссийского показателя.

На новых территориях Российской Федерации уровень собираемости платежей достиг 60,5%. Это значительный результат, учитывая, что региональные операторы только начали свою деятельность в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ООО «Ямал Экология»), Санкт-Петербурге (АО «Невский экологический оператор») и Мурманской области (АО «Ситиматик») зафиксирована 100%-ная и даже сверхвысокая собираемость.

«Успехи 2024 года свидетельствуют о системной трансформации отрасли. Несмотря на локальные сложности, общероссийская динамика подтверждает, что меры по модернизации системы ТКО и активная работа межведомственной рабочей группы по обращению с ТКО дают результат. Повышение прозрачности начисления платежей, цифровизация процессов и ответственность региональных операторов остаются ключевыми факторами для достижения целей», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.