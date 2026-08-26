«Скорость потепления колоссальная»: профессор Макаров рассказал об аномалии на Земле

Скорость повышения температуры на Земле сегодня колоссальна по сравнению с прошлыми периодами. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров в интервью ТАСС .

Доктор географических наук отметил, что ученым еще предстоит точно установить причины такого потепления.

«Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», — пояснил Макаров.

Накануне температура Мирового океана поднялась на рекордный уровень — до +21,1 градуса Цельсия. Это самый высокий показатель почти за 50 лет. Ученые отметили, что это говорит о растущем стрессе океана.

Из-за повышения температуры воды и загрязнений в Черном море мидии стали менять пол. Самки стали превращаться в самцов или гермафродитов.