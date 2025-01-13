Систему мониторинга РЭО включили в реестр отечественного ПО

Минцифры России внесло сведения об Информационной системе Российского экологического оператора для мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (Система мониторинга) в реестр отечественного ПО (Реестровая запись № 25385). Это стало первым программным обеспечением от РЭО, данные о котором появились в реестре, а также важным шагом для импортозамещения ПО в сфере обращения с отходами.

«Согласно Указу Президента РФ № 309 „О национальных целях развития РФ“, в рамках цифровой трансформации к 2030 году в госуправлении должен быть достигнут ряд показателей по импортозамещению ПО. В рамках реформы отрасли обращения с отходами РЭО уже активно внедряет и популяризирует цифровые технологии, но еще одним важным шагом в этом направлении должно стать обеспечение технологического суверенитета, то есть создание собственных разработок. Обязательным пунктом является включение новых наработок в реестр отечественного ПО. Система мониторинга РЭО стала первым программным обеспечением от РЭО, которое добавлено в реестр Минцифры. Теперь в целях развития отрасли государственные учреждения смогут воспользоваться системой РЭО. Например, региональные власти при помощи российских технологий смогут тщательнее наблюдать за работой полигонов и предотвращать резонансные ситуации, связанные с ними», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Система призвана обеспечить контроль эксплуатации объектов размещения ТКО, выявлять возможные факты о нарушениях в экологической области на территории России, прогнозировать и предотвращать опасные ситуации. Данные для информационной системы собираются с помощью беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе в автоматическом режиме с применением дронопортов.

«Созданная РЭО информационная система для мониторинга объектов размещения ТКО — это первая информационная система в отрасли обращения с ТКО, в рамках которой используются БАС и средства искусственного интеллекта. Информационная система РЭО для мониторинга объектов размещения ТКО является важным достижением не только для отрасли обращения с ТКО, но и для отрасли развития БАС. В 2025 году РЭО продолжит работу по созданию ИТ-решений, развитию уже созданных и их включению в реестр отечественного ПО», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Система мониторинга ТКО состоит из Единого хранилища данных, включая модули сбора трансформации и загрузки данных; визуализации 3D-моделей; управления маршрутами беспилотных летательных аппаратов, установленных в дронопорт; геовизуализации данных и результатов анализа; аналитики; обработки данных с использованием средств искусственного интеллекта.

Ссылка на запись в реестре отечественного ПО.