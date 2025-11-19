Система мониторинга финансов строящихся объектов появилась во ФГИС УТКО

В федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО), оператором которой является Российский экологический оператор, заработал новый инструментарий для мониторинга источников финансирования инвестиционных проектов. Обновление позволит регионам и участникам отрасли точнее отслеживать финансовые показатели строящихся объектов и оперативно учитывать меры поддержки.

«Совершенствование цифровых сервисов — важная часть нашей работы. Новые функции ФГИС УТКО делают процесс реализации инфраструктурных проектов более прозрачным и управляемым. Теперь данные о финансировании, мерах поддержки, расходах и ходе оформления документов доступны в единой системе, что повышает качество контроля и ускоряет принятие решений», — отметил заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Буцаев.

Обновленный функционал включает возможность внесения органами исполнительной власти данных о финансировании перспективного проекта, позволяют подписывать электронной подписью карточку проекта по вкладке «ОИВ финансы», автоматически фиксируют даты создания и изменения информации, отражают источники финансирования — от собственных средств и вкладов в уставный капитал до мер поддержки РЭО, — а также отображают сумму расходов по сводному сметному расчету и весь процесс подготовки и подписания концессионных соглашений.

«Новый функционал значительно расширяет возможности ФГИС УТКО. Система становится удобным инструментом комплексного контроля за инвестиционными проектами — как со стороны регионов, так и федеральных органов. Это повышает качество планирования и снижает риски при создании объектов обращения с отходами», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Интеграция финансового мониторинга станет еще одним шагом к цифровой прозрачности отрасли и позволит ускорить реализацию инфраструктурных проектов в регионах.