Синоптики ожидают несколько волн бабьего лета в России в 2026 году

Синоптики прогнозируют в России несколько коротких периодов бабьего лета, которые будут сменяться дождями и похолоданием. В Москве первая волна тепла ожидается в начале сентября, пишет «Газета СПб» .

Бабьим летом называют сухую и теплую погоду в начале осени, связанную с блокирующим антициклоном. Его признаками считают температуру днем от 15 до 20 градусов, росу по утрам и ночные туманы.

В Центральной России и Москве потепление может начаться 8 сентября и продлиться около пяти дней. Температура способна достичь 25 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что некоторые прогнозы допускают начало тепла только после 13 сентября, а отдельные периоды продлятся по три-четыре дня.

В Сибири бабье лето ожидают с 6 сентября. В Новосибирской области воздух может прогреться до 27 градусов, а теплые дни сохранятся до 14 сентября.

В Санкт-Петербурге из-за близости моря потепление обычно приходит позже — в конце сентября или начале октября. Днем ожидается от 17 до 20 градусов. На юге России тепло прогнозируют с 15 по 25 сентября, а в отдельных районах — до начала октября с температурой до 28 градусов.