Синоптик Шувалов заявил, что сила циклона «Милтон» снизится до первого уровня после Флориды

По его мнению, это подтверждает недостаточную эффективность и точность прогнозов таких природных явлений. У данного феномена могут быть разные причины, однако, возможно, циклон столкнулся с более холодной водой в районе Мексиканского залива перед Флоридой, что могло привести к снижению его подпитки и, соответственно, уменьшению скорости и интенсивности.

Шувалов также подчеркнул, что после прохождения циклона через Флориду его сила снизится до первого уровня.