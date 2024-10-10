Синоптик Шувалов заявил, что сила циклона «Милтон» снизится до первого уровня после Флориды

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», сообщил RT о причинах ослабления циклона «Милтон», который затронул западное побережье США.
По его мнению, это подтверждает недостаточную эффективность и точность прогнозов таких природных явлений. У данного феномена могут быть разные причины, однако, возможно, циклон столкнулся с более холодной водой в районе Мексиканского залива перед Флоридой, что могло привести к снижению его подпитки и, соответственно, уменьшению скорости и интенсивности.
Шувалов также подчеркнул, что после прохождения циклона через Флориду его сила снизится до первого уровня.
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