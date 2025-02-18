Сильнейший снегопад обрушился на Москву. Удар стихии сняли на видео

К позднему вечеру вторника, 18 февраля, российскую столицу накрыл мощный снегопад. Снег пошел и в Московской области. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами разгулявшейся стихии.

О снегопаде заранее предупредили специалисты Гидрометцентра. Согласно их прогнозам, снега будет идти всю ночь. После полуночи температура в столице России опустится до -11 градусов, однако уже днем станет на несколько градусов теплее.

Снежная масса в данный момент перемещается из западной части Подмосковья. К ночи стихия затронет восточные районы, а также Люберцы и Балашиху.

В Гидрометцентре ожидают, что за ночь количество осадков составит до 2 миллиметров. Уже к утру, если уровень выпадения снега сохранится, на московских улицах сформируются сугробы.