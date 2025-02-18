Сильнейший снегопад обрушился на Москву. Удар стихии сняли на видео
В Москве начался сильный снегопад
К позднему вечеру вторника, 18 февраля, российскую столицу накрыл мощный снегопад. Снег пошел и в Московской области. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами разгулявшейся стихии.
О снегопаде заранее предупредили специалисты Гидрометцентра. Согласно их прогнозам, снега будет идти всю ночь. После полуночи температура в столице России опустится до -11 градусов, однако уже днем станет на несколько градусов теплее.
Снежная масса в данный момент перемещается из западной части Подмосковья. К ночи стихия затронет восточные районы, а также Люберцы и Балашиху.
В Гидрометцентре ожидают, что за ночь количество осадков составит до 2 миллиметров. Уже к утру, если уровень выпадения снега сохранится, на московских улицах сформируются сугробы.
Пресс-служба московского Департамента транспорта в официальном Telegram-канале порекомендовала жителям столицы использовать для поездок метро. Согласно прогнозам синоптиков, снег не прекратится как минимум до утра среды, 19 февраля.
В городском хозяйстве Москвы отметили, что столичные службы постоянно проверяют состояние дорог и улиц.
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