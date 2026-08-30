Сибирякам объяснили, как вести себя при появлении медведя

Бурые медведи стали чаще выходить к населенным пунктам Новосибирской области из-за миграции на фоне пожароопасной обстановки в соседних регионах, сообщает «ФедералПресс» .

Государственный инспектор по охране животного мира Минприроды Новосибирской области Александр Литвинцев пояснил, что медведи часто исследуют незнакомую территорию из любопытства. При неожиданной встрече их реакция может быть непредсказуемой.

Жителям рекомендуют ходить в лес группами и создавать шум, чтобы животное заранее услышало людей. Нельзя приближаться к медвежатам, подкармливать хищников и оставлять доступные пищевые отходы. При встрече с медведем не следует убегать или провоцировать его — нужно спокойно отойти назад.