Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области

Сильный снег с дождем и метелями обрушится на Челябинскую область в ночь на вторник, 28 января. Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на управление федеральных дорог «Южный Урал» сообщило Ura.ru .

В ведомстве подчеркнули, что из-за неблагоприятного прогноза попросили водителей отказаться от выезда на федеральные трассы без крайней необходимости.

«Ночью и днем 28 января на севере Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, слабые метели, гололедица от снежного наката», — заявили в управлении.

Во время метелей видимость снизится до 500 метров, а скорость ветра достигнет семи метров в секунду. Из-за неблагоприятных метеорологических условий в регионе объявили штормовое предупреждение.

В начале января обрушившийся на Челябинскую область снегопад с ураганным ветром привел к ограничению движения транспорта на федеральной трассе М-5. Запрет ввели 3 января и продлевали на протяжении двух дней.