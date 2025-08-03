Шторм обрушится на Сочи

В Сочи и федеральной территории «Сириус» в ночь на 3 августа ухудшится погода. Пройдет ливень с грозой и сильным ветром, на малых реках поднимется уровень воды, сообщила пресс-служба администрации.

Метеорологи выпустили прогноз, по которому с ночи 3 августа до утра 4 августа обрушится сильный дождь, ливень с грозой, шквалистый ветер порывами до 20-22 метров в секунду. На малых реках произойдут резкие подъемы уровней воды, местами до опасных отметок. На участке Магри — Веселое над морем возможен смерч.

За обстановкой в Сочи будет следить оперштаб, коммунальные службы перешли на работу в режиме повышенной готовности. Власти призвали жителей не приближаться к водоемам, не парковаться в низинах, под деревьями и хрупкими конструкциями.

Шторм в Сочи случается регулярно. В 2023 году сильные волны затапливали первые этажи прибрежных зданий.