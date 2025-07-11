Штаб ТКО: Забайкалье, Камчатка, ЕАО и Карелия вошли в число регионов-аутсайдеров по закупке мусорных контейнеров

Еврейская автономная область, Забайкальский и Камчатский края, Республика Карелия до сих пор не отчитались о закупках контейнеров и контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО) на 2025 год. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«В „зеленую зону“ перешла Иркутская область, создав 29 площадок и закупив 25 контейнеров за отчетный период. Благодарю за работу, коллеги. Вместе с тем не меняется ситуация по регионам-аутсайдерам: это Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Республика Карелия, которые в настоящее время не отчитались о созданных контейнерных площадках и поставках контейнеров», — сообщил Денис Буцаев.

В регионах, которые утвердили план закупок, планируется приобрести в 2025 году 8 952 контейнерных площадки и 48 558 контейнеров. Согласно отчетности Российского экологического оператора, на данный момент создано 1012 контейнерных площадок (плюс 49 с предыдущего штаба) и приобретено 15 613 контейнеров (плюс 186).

До сих пор не утвержден план закупок в таких регионах, как Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Чукотский АО.