Штаб ТКО: за стройкой объектов ТКО в России начали следить онлайн

За строительством предприятий по обработке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах России начали следить в онлайн-формате. Так федеральные власти смогут оперативно реагировать на просрочки в создании новых предприятий в регионах и помогать местным властям исправить ситуацию.

Для этого регионы должны вносить утвержденные дорожные карты по мероприятиям в сфере обращения с ТКО в специальный раздел, созданный Российским экологическим оператором в Федеральной государственной системе учета ТКО. Для удобства РЭО предусмотрел автоматическую загрузку карт во ФГИС УТКО. Об этом сообщили на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

Инициативы РЭО

«Каждый год РЭО составляет „Зеленый рейтинг“ регионов, среди них есть много лидеров, но есть и те, кто отстают, в частности по исполнению дорожных карт. Их разработкой мы занимаемся вместе с регионами. И уже должны переходить от их утверждения к исполнению мероприятий, которые в них заложены. Для того, чтобы этот процесс администрировать, РЭО создал раздел по дорожным картам во ФГИС УТКО. Благодаря ему мы сможем в электронном виде мониторить, какие мероприятия исполняются, какие ответственные назначены, какие результаты достигнуты. Тогда мы оперативно смогли бы реагировать на просрочки, а все цели реформы были бы достигнуты в сроки. Все регионы уже получили доступ к разделу, в ближайшее время туда нужно внести всю необходимую информацию. Просим субъекты РФ взять этот вопрос на контроль. Со следующего штаба будем смотреть, сколько просрочек имеется по исполнению дорожных карт», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В системе созданы формы, в которые необходимо перенести содержание дорожных карт, указать сроки, ответственных, источники финансирования. Внести информацию можно при помощи файлов загрузки. Для этого необходимо перенести дорожные карты в документ «эксель», затем добавить его в систему.

«Утверждение дорожных карт уже принесло результаты. Если говорить о деятельности региональных операторов, то 12 регионов перешли из желтой зоны в зеленую, 4 — из красной в желтую. При этом в 4 регионах операторы смогли получить банковские гарантии, еще в 4 — запущена процедура конкурсных отборов, 6 приняли субсидии для деятельности регоператоров», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

В рамках исполнения дорожных карт по обеспеченности спецтехникой 8 регионов уже провели первую закупку в 2024 году в количестве 78 единиц, а именно Ленинградская область, Республики Мордовия, Крым, Саха (Якутия) Донецкая Народная Республика, Амурская область, Забайкальский и Камчатский край.

Проблемные регионы

На штабе актуализировали информацию о подключении регоператоров к мобильному приложению «Водитель ФГИС УТКО», которое позволяет фотографировать опустошение контейнерных площадок с геопривязкой и передавать данные во ФГИС УТКО. Из 182 региональных операторов, работающих в 260 зонах, 160 по 232 зонам согласились передавать данные фотофиксации, по 116 зонам уже заключены соглашения. По 89 зонам обеспечено размещение данных во ФГИС УТКО.

Однако 14 регоператоров по 19 зонам отказались от передачи данных фотофиксации и от установления мобильного приложения — это ООО «ЭКО-ГАРАНТ», ООО «ЭкоТРАНС», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ЭКОСОЮЗ», ООО «Спецобслуживание плюс» (Алтайский край), ОАО «Чистая планета» (Брянская область), ООО «Экологические Технологии», ООО «Чистый город Кемерово» (Кемеровская область), МУП «УККР» (Красноярский край), АУ «КЫЗЫЛ-ОЗЕК-СЕРВИС» (Республика Алтай), ООО «Партнер», ООО «Транссиб», ООО «АБФ Логистик», УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (Томская область).

До сих пор дорожные карты по контейнерам и контейнерным площадкам не утвердили Архангельская, Белгородская, Новосибирская, Орловская, Тамбовская, Тверская, Астраханская области, Республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Алтай и Камчатский край. Томская область утвердила дорожную карту без согласования с РЭО.

РЭО напоминает, что регион совместно с муниципалитетами должен оценить потребность в местах накопления отходов в муниципальных образованиях, определить источники финансирования и далее предусмотреть конкретные места, где будут установлены контейнерные площадки и контейнеры.

Общая повестка

На штабе также обсудили итоги деятельности рабочей группы в новогодние праздники, включая причины наиболее проблемных ситуаций системного характера. Еще одной темой стали возможности по сбору данных обратной связи от граждан в информационно-аналитических продуктах.