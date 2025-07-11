Штаб ТКО: все регионы России начали передавать фотографии с мусорных площадок в единую систему

Водители мусоровозов 85 регионов, за исключением новых территорий, начали передавать фотографии до и после опустошения контейнеров в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«На территории России внедрен инструмент мониторинга за вывозом отходов с контейнерных площадок и их содержанием. Сделать это удалось благодаря разработанному Российским экологическим оператором мобильному приложению. Через него водители могут фотографировать контейнеры до и после вывоза отходов. Также возможна интеграция ФГИС УТКО с уже имеющимися у региональных операторов мобильных приложений. Размещение фотографий во ФГИС УТКО обеспечили 85 субъектов РФ», — сообщил Денис Буцаев.

По трем субъектам РФ подключены не все зоны деятельности регоператоров — две зоны в Дагестане (отказ от подключения), одна зона в Ставропольском крае (смена регионального оператора) и одна зона Чукотского АО (проблемы с покрытием интернетом зоны).

Достигли высокого показателя Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Тульская область. Еще 23 достигли показателей «желтой зоны» — там частичный охват.

Остальные 59 регионов имеют крайне низкий показатель охвата контейнерных площадок фотофиксацией, что не позволяет полноценно осуществлять поручение заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева по мониторингу качества оказания региональными операторами услуги по вывозу ТКО.