Штаб ТКО: в регионах установили более 46 тысяч новых контейнеров с начала года

Это 95% от плана закупок на год. Всего до конца года планируется закупить 48 558. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«На текущий момент приобретено 46 143 контейнера из запланированных 48 558, или 95% от плана на 2025 года. За прошедшую неделю регионы приобрели 3253 контейнера», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Прирост закупок контейнеров наблюдается в следующих субъектах: Кабардино-Балкарская Республика, Республики Дагестан, Карелия, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Краснодарский, Алтайский, Пермский края, Смоленская, Новосибирская, Тверская, Новгородская, Самарская, Калининградская, Иркутская области.

«Контейнерных площадок создано 6626 из 8952, запланированных на 2025 год, или 74% от плана. За неделю регионы обустроили 671 площадку», — добавили в пресс-службе РЭО.

Субъекты, которые уже выполнили план по созданию контейнерных площадок и контейнеров: Ростовская область, Забайкальский край, Архангельская область и Республика Ингушетия.