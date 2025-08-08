Штаб ТКО: в Красноярском крае фиксируется всплеск жалоб на содержание контейнерных площадок

Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора. Кроме того, регион оказался в зоне риска по закупке контейнеров для ТКО.

«Региону стоит обратить особое внимание на ситуацию с содержанием и уборкой контейнерных площадок. Более двух недель Красноярский край находился в лидерах по жалобам граждан на навалы мусора возле контейнерных площадок. В частности, из доклада по обращениям на прошлый штаб в двух районах — Емельяновском и Березовском — был зафиксирован всплеск обращений граждан, до этого речь шла о Советском и Емельяновском. Сейчас мы видим, что проблемы в этих районах устранены, но такие всплески жалоб носят уже системный характер, значит, что говорит об отсутствии налаженного графика оказания услуги населению», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Помимо этого, у региона низкий процент исполнения плана по закупке контейнерных площадок и контейнеров на этот год.

«По контейнерным площадкам он составляет 4%, или 35 из 891, по контейнерам — 19%, или 366 из 1847», — сказали в пресс-службе РЭО.