Штаб ТКО: в 7 субъектах согласовали финансовые модели по инвестпроектам

Российский экологический оператор сформировал финансовые модели для 34 из 36 инвестиционных проектов в 19 регионах, определенных распоряжением № 649. Из них согласована 21 финансовая модель в 7 субъектах. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. С докладом выступила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

РЭО сформировал финансовые модели для 34 из 36 инвестиционных проектов.

«Из 34 финмоделей согласована 21 финансовая модель в 7 субъектах. В число 7 субъектов входят Приморский, Алтайский и Красноярский края, Республики Коми и Калмыкия, Еврейская автономная область, Архангельская область, — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Согласование остальных 13 финансовых моделей необходимо завершить до 11 июля. Отдельно прошу ускорить согласование модели и заключение концессии Курганскую область, которая планирует принять участие в конкурсном отборе на финансирование в рамках постановления № 1222».

Под руководством РЭО все 19 регионов утвердили задания на проектирование.

Проектно-сметная документация готова в трех субъектах: Архангельской и Курганской областях, а также в Республике Ингушетия.

Напомним, благодаря Распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 марта 2025 № 649-р в 19 субъектах России создается 36 инвестпроектов на общую сумму 130,8 миллиардов рублей. Они позволят обрабатывать 5 миллионов тонн отходов в год. Заключение концессией, согласно распоряжению, проводится без конкурсных процедур.